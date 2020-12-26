دولي

قتلى وجرحى بانهيارات وعواصف ثلجية في مرتفعات شرق وشمال طهران

قتلى وجرحى بانهيارات وعواصف ثلجية في مرتفعات شرق وشمال طهران
رام الله - دنيا الوطن
لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، فضلاً عن إنقاذ مائة شخص، كانوا عالقين، إثر انهيارات وعواصف ثلجية في مرتفعات شرق وشمال العاصمة الإيرانية طهران، وسط عمليات البحث عن مفقودين.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فإن عمليات البحث لا تزال جارية للعثور على ناجين.

من جهته، أفاد الهلال الأحمر الإيراني، بالعثور على ستة قتلى جراء الانهيارات، فيما لايزال 16 في عداد المفقودين.

بدوره، قال حمید مساعدي، رئيس فريق الإمداد في الاتحاد الإيراني لتسلق الجبال، إن عدد قتلى الانهيارات الثلجية في مرتفعات طهران ارتفع إلى ثمانية، و"لا تزال العمليات جارية للبحث عن مفقودين، وتلقینا العديد من الاتصالات من عائلات، أبلغتنا أن هناك من كانوا في المرتفعات، ولم يعودوا إلى منازلهم منذ ليلة أمس".

 

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