الشرطة البحرية بغزة: السماح للصيادين بالعمل عند الساعة الثالثة فجر الأحد

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الشرطة البحرية، التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، في قطاع غزة، أنه حسب تعليمات القيادة باستمرار العمل وفق خطة الطوارئ المعمول بها في الوزارة، فإنه يمنع تحرك الصيادين نهائياً في ظل سريان حظر التجول.



وقالت الشرطة البحرية في تصريح لها، اليوم السبت: "يتم السماح للصيادين بالعودة لمزاولة مهنة الصيد داخل البحر، الساعة الثالثة من فجر يوم الأحد، ولن يُسمح بما يخالفه، إلى حين صدور تعليمات أخرى".