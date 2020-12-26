الحكومة اليمنية الجديدة تُؤدي اليمين الدستورية أمام هادي في الرياض

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رام الله - دنيا الوطن

أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة، معين عبد الملك، اليوم السبت اليمين الدستورية، أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض.



وأمر هادي الأسبوع الماضي، بتشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 24 حقيبة، مناصفة بين الشمال والجنوب، يحتفظ عبد الملك بالرئاسة فيها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وجاء هذا الإجراء، بالتوافق مع اتفاق الرياض، المبرم قبل عام، لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبناء على مخرجات الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي.