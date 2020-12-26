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مصر.. سبعة قتلى بحريق "غرفة إنعاش" لمرضى (كورونا)

مصر.. سبعة قتلى بحريق "غرفة إنعاش" لمرضى (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
لقي سبعة أشخاص مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون، اليوم السبت، في حريق نشب بغرفة العناية المركزة بمستشفى خاص بمدينة "العبور"، في محافظة القليوبية، شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب موقع (سكاي نيوز)، فإن المستشفى مخصص لاستقبال مصابي فيروس (كورونا) المستجد.

وقد تم توجيه سيارات الحماية المدنية بالقليوبية، وتم السيطرة على الحريق، وتوالي أجهزة البحث والتحقيق، جهودها لبيان سبب الحريق.

والجمعة، تجاوزت حصيلة مصابي فيروس (كورونا) اليومية في مصر حاجز الألف، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن بقيت لأشهر في خانة المئات.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، أنها سجلت 1133 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفاعاً من 1021 الخميس، و49 وفاة انخفاضا من 51 في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في بيان، إن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى الجمعة هو 130126 حالة.

ومن بين المصابين، تعافى 108985 شخصاً، فيما توفي 7309 مرضى في المجمل.

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