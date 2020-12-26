الوزير الشلالدة: القرار الأميركي بوسم منتجات المستوطنات بأنها إسرائيلية يستدعي تحريك دعوة قضائية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير العدل، محمد الشلالدة: إن القرار الأمريكي بوسم منتجات المستوطنات على أنها إسرائيلية، يستدعي تحريك دعوة قضائية، ضد الولايات المتحدة الأميركية، بدءاً بالقضاء الأميركي، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الاقليمية.



وأضاف الشلالدة، أن هذا القرار، الذي اتخذته إدارة ترامب مناف لقرار مجلس الأمن (2334)، وانتهاك لاتفاقية "جنيف" الرابعة، وحقوق الإنسان، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والتي تؤكد على عدم شرعية الاستيطان، أو تقديم أية مساعدة للمستوطنات.



في سياق آخر، اوضح شلالدة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت، أن الوزارة، تدرس ملفات اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا؛ لملاحقتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بتصنيف هجمات المستوطنين بالإرهاب لمحاسبتهم، مبيناً أن دراسة تجري لرفع ملفات امام القضاء الفلسطيني، والقضاء الدولي، حول الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في البلدة القديمة في الخليل.