الوزير العسيلي: القرار الأميركي بوسم منتجات المستوطنات بأنها إسرائيلية قرصنة للموارد الفلسطينية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي: ان وسم الإدارة الأميركية لبضائع المستوطنات، على انها صنعت في إسرائيل، يهدف لفرض الوقائع على الأرض، وقرصنة للموارد والمنتجات الفلسطينية، ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، التي تجرم الاستيطان، وتعتبره غير قانوني.



وأشار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، إلى ان الخطوة الأميركية، تشرعن الاستيطان، ضمن ما يعرف بـ (صفقة القرن)، في سباق مع الزمن مع قرب انتهاء ولاية ترامب.



وأكد العسيلي، على الاستمرار في دعم المنتج الوطني داخلياً، وفتح الأسواق الأوروبية والروسية خارجياً، بالتزامن مع تحركات قانونية دولية؛ لمقاضاة الشركات التي تعمل في المستوطنات، بالإضافة لمطالبة الاتحاد الأوروبي، بمنع إدخال بضائع المستوطنات، لأنها مقامة على أراض محتلة.