جيش الاحتلال يُوضح ما هية الانفجارات التي وقعت على الحدود اللبنانية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن دوي الانفجارات التي سمعت على الحدود مع لبنان، صباح اليوم السبت، ناتج عن أعمال ميدانية اعتيادية للجيش على الحدود.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "خلافاً للادعاءات، لم يتم تفجير أي عبوة ناسفة ضد القوات، ويعمل الجيش بطرق مفاجئة ومتنوعة، للحفاظ على أمن الحدود".



وكانت قناة الميادين اللبنانية، قد أعلت في وقت سابق من اليوم، أن قنبلة يدوية الصنع، انفجرت قرب دورية إسرائيلية قرب بلدة العديسة على الحدود اللبنانية، مما أسفر عن إصابات بين جنود الاحتلال.