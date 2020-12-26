أبو وردة: 312 حالة خطيرة بـ (كورونا) بغزة والوضع لا يزال خطيراً

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور فتحي أبو وردة، مستشار وزيرة الصحة في غزة، أن الوضع الوبائي في غزة ما زال على حالة من حيث الخطورة، مشيراً إلى أن نسبة الإصابة بفيروس (كورونا) تجاوزت الـ 35%، وعدد الحالات الخطيرة بلغ 312 حالة.



وقال أبو وردة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم السبت: "إن نسبة إشغال الأسّرة لمرضى (كورونا) بلغت 81%، مجدداً التأكيد على ضرورة استمرار المواطنين بقوانين السلامة، محذراً من ازدياد حدة الإصابات والأعراض خلال الأسابيع المقبلة، تزامناً مع الأجواء الباردة".



من ناحية أخرى، أشار إلى وصول اللقاح الخاص بالانفلونزا الموسمية للقطاع أول أمس، داعياً كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة، التوجه الى مراكز الرعاية الأولية لتلقيه.