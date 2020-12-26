وزارة الاقتصاد تُعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد ضمن القوائم السلعية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع، ضمن القوائم السلعية (A1وA2) للعام2021.
ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد مراجعة الإدارة العامة للتجارة في مدينة رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو
[email protected]
وبينت الوزارة، أن آخر موعد لتقديم الطلبات الخاصة بالإسمنت ولحوم الخروف والعجل المجمدة، هو 29/12/2020 حيث ستعقد اللجنة اجتماعها يوم 30/12/2020، وآخر موعد لتقديم طلبات باقي السلع، هو يوم الخميس الموافق 6/1/2021 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذه التواريخ.
ولمعرفة تفاصيل السلع والإجراءات، مراجعة موقع الوزارة www.mne.gov.ps تحت عنوان كوتا.
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع، ضمن القوائم السلعية (A1وA2) للعام2021.
ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد مراجعة الإدارة العامة للتجارة في مدينة رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو
[email protected]
وبينت الوزارة، أن آخر موعد لتقديم الطلبات الخاصة بالإسمنت ولحوم الخروف والعجل المجمدة، هو 29/12/2020 حيث ستعقد اللجنة اجتماعها يوم 30/12/2020، وآخر موعد لتقديم طلبات باقي السلع، هو يوم الخميس الموافق 6/1/2021 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذه التواريخ.
ولمعرفة تفاصيل السلع والإجراءات، مراجعة موقع الوزارة www.mne.gov.ps تحت عنوان كوتا.
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