الصحة: تسجيل 21 حالة وفاة و1306 إصابات جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

وتم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية، في "طولكرم 1، نابلس 1، طوباس 1، بيت لحم 1، رام الله 1، قلقيلية 1، الخليل 1، جنين 1، أريحا 1"، قطاع غزة 12 حالة وفاة..



وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1306 إصابات، سجلت على النحو التالي: " طولكرم (61)، سلفيت (30)، ضواحي القدس (65)، نابلس (68)، طوباس (15)، بيت لحم (47)، رام الله (103)، قلقيلية (16)، الخليل (43)، جنين (61)، أريحا (5)"، قطاع غزة ( 792).



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "طولكرم (56)، سلفيت (31)، نابلس (147)، طوباس (20)، بيت لحم (111)، رام الله (177)، الخليل (162)، جنين (291)"، قطاع غزة (405).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 121 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 82.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.