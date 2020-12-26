الجهاد الإسلامي: قصف غزة دليل على تخبط الاحتلال وتصدير أزماته للقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، أن الغارات الإسرائيلية، ضد قطاع غزة، تدلل على مدى التخبط داخل قيادة الاحتلال الإسرائيلي، التي تعيش أزمات سياسية وعسكرية لا سيما حل (كنيست) والذهاب لانتخابات رابعة.



وقال المدلل في تصريح لإذاعة (صوت القدس): "إن الاحتلال الإسرائيلي، يحاول أن يصدر أزماته السياسية؛ لترويع أبناء شعبنا في قطاع غزة، وكسر إرادة المقاومة، خصوصًا في ظل التطور النوعي في إمكانيات المقاومة، وهي ذاهبة لمناورة عسكرية مشتركة".



وأشار إلى أن الاحتلال، يحاول أن يخلط الأوراق في قطاع غزة، إلا أن حكمة المقاومة، تمنع منح الاحتلال فرصة لتغيير قواعد الاشتباك، مؤكدًا أن المقاومة اليوم وبشكلها المتطور فإنها تبث الرعب في قادة الاحتلال الإسرائيلي.