الأوقاف بغزة تستنكر استهداف الاحتلال لمسجد الودود في حي التفاح

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، بشدة، القصف الإسرائيلي، لمناطق عدة في قطاع غزة، والذي أدى إلى استهداف مسجد الودود في حي التفاح شرقي مدينة غزة.



وأوضحت الأوقاف، أن القصف الصهيوني، واستهداف مسجد الودود، أدى إلى وقوع أضرار كبيرة لحقت بالمسجد، مؤكدةً على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم.



وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختلفة، باتخاذ مواقف جريئة إزاء الجرائم اليومية، التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خاصة ما يتعلق بالاعتداء على المقدسات والمساجد ودور العبادة.