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إصابات بين جنود الاحتلال جراء انفجار قنبلة بدورية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

إصابات بين جنود الاحتلال جراء انفجار قنبلة بدورية إسرائيلية على الحدود اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (الميادين) اللبنانية، بانفجار قنبلة بدورية إسرائيلية، فجر اليوم السبت، على الحدود اللبنانيّة قرب بلدة العديسة، لافتة إلى أنه أسفر عن وقوع إصابات، بين جنود الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها، ذكرت مواقع لبنانية، أن صوت الانفجار، تبعه أصوات صراخ قوية لجنودٍ إسرائيليين، سُمعت على طريق مستوطنة (مسكفعام) المحاذي لبلدة العديسة عند الفجر، ثم تحركت سيارات الإسعاف، فيما لم يتم تحديد طبيعة وأسباب الانفجار بعد، ولا عدد الإصابات.

بدوره، قال موقع (واللا) الإسرائيلي: "إن الجيش الإسرائيلي، يفحص التقارير الواردة عن انفجار قنبلة بدورية تابعة للجيش، قرب الحدود مع لبنان".

أور هيلار، المراسل العسكري للقناة العاشرة الإسرائيلية، قال: "الانفجارات عند حدود لبنان كانت في إطار نشاط عملياتي روتيني بدأته قوة من الجيش الإسرائيلي في المنطقة، وبالتالي خلافا للتقارير التي وردت سابقا، لم يتم تفجير أي عبوة ضد القوات".

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