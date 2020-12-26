دولي

مقتل شرطييْن في ثلاثة انفجارات انفجارات بالعاصمة الأفغانية

مقتل شرطييْن في ثلاثة انفجارات انفجارات بالعاصمة الأفغانية
رام الله - دنيا الوطن
أدى انفجار ثلاث "قنابل لاصقة" بشكل منفصل في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم السبت، إلى مقتل عنصرين من الشرطة، وإصابة مدني بجروح.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، فردوس فرامارز، للصحفيين، بمقتل الشرطيين، عندما انفجرت القنبلة التي تم لصقها بشاحنتهما في حي وسط كابل، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار إلى إصابة عنصري أمن بجروح في هجوم مشابه بقنبلة، استهدف شاحنة ثانية للشرطة في حي بغرب كابل، لافتاً إلى حدوث انفجار ثالث في المدينة، لم يسفر عن سقوط أي ضحايا.

جدير بالذكر، أن أعمال عنف مشابهة، وقعت في كابل وعدة ولايات أفغانية أخرى، خلال الشهور الأخيرة، شملت تفجيرات، وضربات صاروخية، وعمليات قتل.

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