دولي

روسيا تتخطى عتبة الثلاثة ملايين إصابة بـ (كورونا)

روسيا تتخطى عتبة الثلاثة ملايين إصابة بـ (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أصبحت روسيا، اليوم السبت، رابع دولة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل، التي تتخطى عتبة الثلاثة ملايين إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، في تقريرها اليومي، أن حصيلة الإصابات الجديدة بالوباء، تجاوزت لليوم الثاني على التوالي الـ29 ألفاً، برصد 29258 حالة للعدوى خلال آخر 24 ساعة، مقابل  29018 إصابة أمس الجمعة و29935 إصابة الخميس، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ 85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (7480 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3755 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 15.6% من المرضى الجدد.

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 567 وفاة جديدة ناجمة عن مرض (كوفيد- 19) الذي يسببه (كورونا)، مقابل 563 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 28185 مريضاً للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي، التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و21964 إصابة مؤكدة منها 54226 حالة وفاة و541299 حالة نشطة، ومليونان و426439 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم، أكثر من 88.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ (كورونا) (511 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة) ولا يزال أكثر من 654 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وانطلقت في روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري حملة التطعيم المجاني ضد (كورونا) بلقاح (سبوتنيك V) الروسي، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي على مستوى العالم.

أخبار ذات صلة

قتلى وإصابات جراء حريق على متن سفينة روسية بجزر الكناري بأسبانيا

قتلى وإصابات جراء حريق على متن سفينة روسية بجزر الكناري بأسبانيا

مقتل ثلاثة جنود من قوات حفظ السلام الدولية في إفريقيا الوسطى

مقتل ثلاثة جنود من قوات حفظ السلام الدولية في إفريقيا الوسطى

إصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في برلين

إصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في برلين

الأمن الروسي يُعلن إحباط مخطط لتنظيم الدولة في محج قلعة بجمهورية داغستان

الأمن الروسي يُعلن إحباط مخطط لتنظيم الدولة في محج قلعة بجمهورية داغستان

نتنياهو يبعث رسالة لبايدن.. ماذا جاء فيها؟

نتنياهو يبعث رسالة لبايدن.. ماذا جاء فيها؟

روسيا لإسرائيل: القضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضية مركزية

روسيا لإسرائيل: القضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضية مركزية

الجيش الإسرائيلي: السعودية تعرضت في 2019 لهجوم من اليمن والعراق وإيران

الجيش الإسرائيلي: السعودية تعرضت في 2019 لهجوم من اليمن والعراق وإيران

فرنسا تُسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس (كورونا)

فرنسا تُسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

عبد السلام هنية يطالب (فيفا) بردع الاحتلال عن جرائمه

عبد السلام هنية يطالب (فيفا) بردع الاحتلال عن جرائمه

الصحة بغزة تستنكر استهداف طائرات الاحتلال لمحيط مستشفى الدرة بغزة

الصحة بغزة تستنكر استهداف طائرات الاحتلال لمحيط مستشفى الدرة بغزة

جنود الاحتلال يقتحمون مصلى باب الرحمة بأحذيتهم ويُخالفون أحد المسنين

جنود الاحتلال يقتحمون مصلى باب الرحمة بأحذيتهم ويُخالفون أحد المسنين

وليد عرفات: الحكومة تدفع رواتب الموظفين بغزة للحفاظ على استمرار الجهاز المصرفي الفلسطيني

وليد عرفات: الحكومة تدفع رواتب الموظفين بغزة للحفاظ على استمرار الجهاز المصرفي الفلسطيني

عكرمة صبري يدعو أهالي سلوان للثبات والدفاع عن بيوتهم

عكرمة صبري يدعو أهالي سلوان للثبات والدفاع عن بيوتهم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

انخفاض جديد للدولار أمام الشيكل

انخفاض جديد للدولار أمام الشيكل

طقس السبت: أجواء صافية وباردة ولا تغيرات على درجات الحرارة

طقس السبت: أجواء صافية وباردة ولا تغيرات على درجات الحرارة

منوعات

شاهد: ناريمان زوجة رامي جمال تشعل (انستغرام) بالغناء

شاهد: ناريمان زوجة رامي جمال تشعل (انستغرام) بالغناء

شاهد: أمير كرارة يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويطلب الدعاء

شاهد: أمير كرارة يعلن إصابته بفيروس (كورونا) ويطلب الدعاء

أغنية (فاكرني ياحب) لعمرو دياب.. تتصدر قوائم البحث خلال وقياسي

أغنية (فاكرني ياحب) لعمرو دياب.. تتصدر قوائم البحث خلال وقياسي

شاهد: والدة حلا الترك تردّ على هجوم فنانة خليجية

شاهد: والدة حلا الترك تردّ على هجوم فنانة خليجية

شاهد: زوجة طارق العريان الأولى تُهاجِم أصالة بقسوة: &#34;كفى تشهيراً بطارق&#34;

شاهد: زوجة طارق العريان الأولى تُهاجِم أصالة بقسوة: "كفى تشهيراً بطارق"

شاهد: شقيقة هنا الزاهد ترفض احتضانها لها وتثير التساؤلات

شاهد: شقيقة هنا الزاهد ترفض احتضانها لها وتثير التساؤلات

شاهد: هكذا تحدثت أصالة عن النساء السابقات في حياة طارق العريان

شاهد: هكذا تحدثت أصالة عن النساء السابقات في حياة طارق العريان

عبير صبرى ليسرا بعد إصابتها بـ(كورونا): ألف سلامة عليكى يا أجمل ست بالدنيا

عبير صبرى ليسرا بعد إصابتها بـ(كورونا): ألف سلامة عليكى يا أجمل ست بالدنيا

إلهام شاهين: إيناس الدغيدي مصابة بفيروس (كورونا)

إلهام شاهين: إيناس الدغيدي مصابة بفيروس (كورونا)

أمير كرارة يعلق على شائعة إصابته بـ(كورونا): &#34;بطلوا هرى وخليكوا محترمين&#34;

أمير كرارة يعلق على شائعة إصابته بـ(كورونا): "بطلوا هرى وخليكوا محترمين"

عربي

الصحة السعودية: خمسة إجراءات تحميكم من (كورونا)

الصحة السعودية: خمسة إجراءات تحميكم من (كورونا)

الصحة المصرية: إصابات (كورونا) تتجاوز الألف لليوم الثاني على التوالي

الصحة المصرية: إصابات (كورونا) تتجاوز الألف لليوم الثاني على التوالي

الأردن.. انتهاء حظر التجول الشامل

الأردن.. انتهاء حظر التجول الشامل

شاهد: محمد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح ضد (كوفيد-19)

شاهد: محمد بن سلمان يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح ضد (كوفيد-19)