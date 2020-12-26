قتلى وإصابات جراء حريق على متن سفينة روسية بجزر الكناري بأسبانيا

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رام الله - دنيا الوطن

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون، جراء حريق على متن سفينة روسية لصيد الأسماك، في جزر الكناري التابعة لإسبانيا.



وأفادت صحيفة (إيل بايس) الإسبانية، نقلاً عن هيئة الإطفاء، بأن الحريق نشب على متن سفينة "سفيابورغ" الروسية لصيد الأسماك في ميناء لاس بالماس بجزيرة غران كناريا.



واستخدمت 9 سيارات إطفاء خلال إخماد الحريق، وتم انتشال 3 جثث يعتقد أنها لأفراد الطاقم، كما نقل 4 مصابين إلى المستشفى المحلي، فيما لم يتم التعرف على هويات وجنسيات الضحايا بعد.