إصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في برلين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب أربعة أشخاص، جراء إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



وقالت خدمة الإطفاء في برلين على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن جروح المصابين خطيرة، وقد تم نقلهم إلى المستشفى"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



من جهته، أعلن متحدث باسم الشرطة، عن وقوع حادث إطلاق نار في منطقة كروزبرغ، مؤكداً على أن العديد من الأشخاص، شاركوا في العملية، دون إعطاء مزيد من المعلومات.