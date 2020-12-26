الأمن الروسي يُعلن إحباط مخطط لتنظيم الدولة في محج قلعة بجمهورية داغستان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم السبت، عن إحباط مخطط واعتقال عناصر لتنظيم الدولة في مدينة محج قلعة، مركز جمهورية داغستان الواقعة جنوب البلاد.



وأكدت هيئة الأمن، أنها بالتعاون مع وزارة الداخلية، اعتقلت أمس، 4 أشخاص، تابعين لخلية تنظيم الدولة، كانوا يخططون لتدبير تفجير أمام مبنى إداري لأجهزة الأمن، وشن هجوم على أفراد الشرطة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأشارت الهيئة إلى أنها عثرت في مخبأ سري للمعتقلين على أسلحة وذخيرة وعبوة ناسفة، بالإضافة إلى مراسلات مع قيادات لتنظيم الدولة، خارج البلاد، تم العثور عليها في هواتفهم.



وذكرت الهيئة، أنها لا تستطيع الكشف عن أسماء الموقوفين في المرحلة الحالية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.