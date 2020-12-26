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الصحة السعودية: خمسة إجراءات تحميكم من (كورونا)

الصحة السعودية: خمسة إجراءات تحميكم من (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أن الإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين، تقي من انتقال فيروس (كورونا) المتحور.

ونشرت وزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أمس الجمعة، فيديو للمتحدث خلال مؤتمر صحفي.

وقال العبد العالي: "فيروس (كورونا) بكل تحويراته المرصودة عالمياً، لا يستطيع أن ينتقل فيما بيننا إذا تقيدنا بارتداء الكمامة، وترك المسافة الآمنة، والتجمع المحدود، وتهوية الأماكن بشكل جيد، والمداومة على غسل اليدين".

وأضاف المتحدث باسم الصحة، بأنه لم يتم رصد أي تحويرات في فيروس (كورونا) بالمملكة حتى الآن، وأن الدراسات مستمرة في هذا الصدد.



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