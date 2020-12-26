دولي

نتنياهو يبعث رسالة لبايدن.. ماذا جاء فيها؟

نتنياهو يبعث رسالة لبايدن.. ماذا جاء فيها؟
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعث رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأوضح موقع (أكسيوس) الأمريكي، أن نتنياهو انتهز فرصة زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي إلى تل أبيب، وحملته رسالة مهمة لفريق الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بشأن السعودية والإمارات.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم: "إن الحكومة أعربت عن أملها في أنّ تنتهج إدارة بايدن سياسة متشدّدة إزاء طهران للحصول على صفقة أفضل معها".

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