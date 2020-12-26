عبد السلام هنية يطالب (فيفا) بردع الاحتلال عن جرائمه

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رام الله - دنيا الوطن

طالب عبد السلام هنية، مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والأسرة الرياضية الدولية، بردع الاحتلال "المجرم" الذي يستهدف شعبنا عامة والرياضة خاصة.



واستنكر هنية بشدة في تصريح مقتضب، استهداف الاحتلال في إحدى غاراته فجر اليوم، ملعب نادي التفاح المعشب، الذي يستخدم لبطولات الدوري في الدرجات المختلفة، وصالات رياضية لكرة الطاولة والطائرة، وغرف إدارية، مما أوقع أضراراً مادية جسيمة.