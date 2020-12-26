شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تستنكر استهداف طائرات الاحتلال لمحيط مستشفى الدرة بغزة

الصحة بغزة تستنكر استهداف طائرات الاحتلال لمحيط مستشفى الدرة بغزة
غزة - دنيا الوطن
استنكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف محيط مستشفى الدرة للأطفال بحي التفاح شرقي غزة الليلة الماضية، ما أدى لإصاب عشرات الأطفال المرضى وأمهاتهم، وكذلك الطواقم الصحية بالهلع.

وقالت الصحة بغزة، في بيان وصل "دنيا الوطن": إن الاستهداف تسبب في إرباك العمل، وإعاقة تقديم الخدمات الصحية والحق أضرار جسيمة بمحتويات المستشفى، وتحطيم النوافذ، وتناثر أجزائها في غرف المرضى والأقسام الحساسة.

وذكرت الوزارة، أن الأطفال المرضى، قضوا ليلة قاسية من الخوف والبرد القارس داخل المستشفى، جراء الاستهداف الإسرائيلي، مما سيتسبب لهم بانعكاسات نفسية خطيرة.

وأكدت الوزارة، أن الاحتلال لم يتخذ أي إجراءات من شأنها تجنيب إلحاق الضرر بالمستشفى، مطالبة كافة الجهات الدولية بضرورة حماية المرافق الصحية، وتجنيبها مخاطر الاستهداف الإسرائيلي المتكرر.

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