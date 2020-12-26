شركة إسرائيلية تنشر صورًا جوية للقصف الأخير على سوريا

رام الله - دنيا الوطننشرت شركة (ImageSat International) الإسرائيلية، صوراً من الأقمار الصناعية، للقصف الإسرائيلي على منطقة مصياف بريف حماة الغربي بسوريا، وتظهر الصور المنطقة قبل وبعد القصف.وأوضحت الشركة عبر حسابها بموقع (تويتر) أن "الهجوم دمر أربعة مبان، من المحتمل أنها كانت تستخدم لخلط وصب مكونات محركات الصواريخ والرؤوس الحربية"، وعرضت صوراً للمباني التي تم تدميرها.وأشارت إلى أن "الهدف من الهجوم، هو إضعاف إنتاج الصواريخ في سوريا، التي ربما تصنعها دمشق لـ (حزب الله) اللبناني، وذلك من خلال الإضرار بعناصرها الحاسمة".