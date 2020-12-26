الأردن.. انتهاء حظر التجول الشامل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أنهى الأردن مع دخول الساعة العاشرة من مساء أمس الجمعة، فترة حظر التجول الشامل في محافظات المملكة، والتي مُنع المواطنون خلالها من مغادرة منازلهم كلياً.



ووفق وكالة (عمون) فإنه بانتهاء الحظر، الذي استمر 24 ساعة، يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم؛ للتزود بالمؤن بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً اليوم، وحتى السادسة مساء.



ومن المقرر أن يسمح لحملة التصاريح الإلكترونية بالحركة والتنقل خلال فترة حظر التجول الجزئي.



وسجل الأردن أمس الجمعة، 1616 إصابة و30 وفاة بـ (كورونا)، حسب البيانات الرسمية.