وليد عرفات: الحكومة تدفع رواتب الموظفين بغزة للحفاظ على استمرار الجهاز المصرفي الفلسطيني

قال الدكتور وليد عرفات، الأمين العام للتجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية: إن الحكومة الفلسطينية، تدفع رواتب موظفيها في محافظات قطاع غزة، من أجل الحفاظ على الجهاز المصرفي الفلسطيني، ومنعه من الانهيار.





وأضاف عرفات، في تصريح صحفي، أن البنوك قدمت تسهيلات للحكومة خلال الأشهر الماضية، تقدر باثنين مليار دولار، موضحاً أن الحكومة ملزمة بالاستمرار في دفع رواتب متدنية للموظفين من أجل الحفاظ على الجهاز المصرفي الفلسطيني، وفق قوله.







وتابع: "لمصلحة من إذلال الموظفين في محافظات غزة، هل إذلال الموظفين وانتهاك كرامتهم، يخدم المشروع الوطني الفلسطيني وتطلعات شعبنا، وأهدافه الوطنية؟".





واستطرد: "هذا التمييز الجغرافي بين شطري الوطن، سيؤدي إلى خسارة حركة فتح للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني".

رام الله - دنيا الوطن