شاهد: تضرر مسجد ومصنع لإنتاج المواد الغازية جراء القصف الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنلحقت عدة أضرار بمسجد الودود، ومصنع لانتاج المواد الغازية، إضافة لمستشفى الدرة للأطفال؛ نتيجة الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت حي التفاح، فجر اليوم السبت.وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات، استهدفت مواقع للمقاومة، وأدت لإضرار كبيرة في منازل المواطنين ومنشآتهم.