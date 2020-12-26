استمرار فرض حظر التجول في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

تواصل وزارة الداخلية في قطاع غزة، فرض حظر التجول، لليوم الثاني على التوالي، ضمن إجراءات مكافحة جائحة فيروس (كورونا).



ودعت الداخلية، المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، حفاظًا على سلامتهم، من أجل الحد من الانتشار الواسع للفيروس في قطاع غزة.



وانتشرت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة في شوارع القطاع؛ أمس الجمعة، لمتابعة الإغلاق الكلي ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية التي فرضتها اللجنة الحكومية لمنع تفشي فيروس كورونا.



وسيستمر حظر التجول، من الساعة 6:30 من مساء يوم الخميس، حتى صباح الأحد.