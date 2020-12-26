الصحة الفلسطينية: نسعى للحصول على أجهزة يمكنها الكشف عن السلالات الجديدة من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، أن الإصابات بفيروس (كورونا) لا تزال تسجل أرقامًا مرتفعة.



وقال الشخرة لإذاعة (صوت فلسطين): إنه رغم وجود إغلاقات بين المحافظات؛ إلا أن الكثير من الأهالي لم يلتزموا بعدم التنقل بين المحافظات.



وأضاف: "نؤكد أننا تواصلنا مع منظمة الصحة العالمية وجهات أخرى للحصول على أجهزة يمكنها الكشف عن السلالات الجديدة من (كورونا)".



يتبع..