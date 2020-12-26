الصحة الفلسطينية: نسعى للحصول على أجهزة يمكنها الكشف عن السلالات الجديدة من (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، أن الإصابات بفيروس (كورونا) لا تزال تسجل أرقامًا مرتفعة.
وقال الشخرة لإذاعة (صوت فلسطين): إنه رغم وجود إغلاقات بين المحافظات؛ إلا أن الكثير من الأهالي لم يلتزموا بعدم التنقل بين المحافظات.
وأضاف: "نؤكد أننا تواصلنا مع منظمة الصحة العالمية وجهات أخرى للحصول على أجهزة يمكنها الكشف عن السلالات الجديدة من (كورونا)".
يتبع..
أكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، أن الإصابات بفيروس (كورونا) لا تزال تسجل أرقامًا مرتفعة.
وقال الشخرة لإذاعة (صوت فلسطين): إنه رغم وجود إغلاقات بين المحافظات؛ إلا أن الكثير من الأهالي لم يلتزموا بعدم التنقل بين المحافظات.
وأضاف: "نؤكد أننا تواصلنا مع منظمة الصحة العالمية وجهات أخرى للحصول على أجهزة يمكنها الكشف عن السلالات الجديدة من (كورونا)".
يتبع..
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