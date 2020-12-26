فرنسا تُسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

ظهرت في فرنسا، اليوم السبت، أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس (كورونا) الأسرع انتشاراً، والتي كانت قد ظهرت مؤخراً في بريطانيا.



وأكدت وزارة الصحة الفرنسية، أن الشخص المصاب فرنسي من تور وسط فرنسا، كان قد وصل من لندن في 19 كانون الأول/ ديسمبر، ولم تظهر عليه أي أعراض، وهو يعزل نفسه.



وتسبب ظهور سلالة فيروس (كورونا) الجديدة في إنجلترا بفرض قيود على السفر مع عشرات البلدان.