شؤون فلسطينية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت
رام الله - دنيا الوطن
سُجلت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم السبت، وفقًا للشيكل الإسرائيلي، والدولار الأمريكي، على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 194.62 شيكل // $60.44

سعر الذهب عيار 22: 178.40 شيكل // $55.40

سعر الذهب عيار 21: 170.29 شيكل // $52.89

سعر الذهب عيار 18: 145.96 شيكل // $45.33

سعر الذهب عيار 14: 113.53 شيكل // $35.26

سعر الذهب عيار 12: 97.31 شيكل // $30.22

سعر أوقية الذهب: 6,053 شيكل // $1,880

سعر جنيه الذهب: 1,362 شيكل // $423,09

سعر كيلو الذهب: 194,616 شيكل // $60,441.

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