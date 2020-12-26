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رام الله - دنيا الوطن

سُجلت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم السبت، وفقًا للشيكل الإسرائيلي، والدولار الأمريكي، على النحو التالي:



سعر الذهب عيار 24: 194.62 شيكل // $60.44



سعر الذهب عيار 22: 178.40 شيكل // $55.40



سعر الذهب عيار 21: 170.29 شيكل // $52.89



سعر الذهب عيار 18: 145.96 شيكل // $45.33



سعر الذهب عيار 14: 113.53 شيكل // $35.26



سعر الذهب عيار 12: 97.31 شيكل // $30.22



سعر أوقية الذهب: 6,053 شيكل // $1,880



سعر جنيه الذهب: 1,362 شيكل // $423,09



سعر كيلو الذهب: 194,616 شيكل // $60,441.