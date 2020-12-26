وفيات (كورونا) تتخطى عتبة 1.75 مليون حول العالم

وقالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: إن "عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس (كورونا) حول العالم بلغ 1750.057 شخصاً حتى الساعة 03: 50 بتوقيت غرينتش".



وأوضحت الجامعة، أن عدد الإصابات حول العالم بـ (كوفيد- 19)، تخطى 79.8 مليون شخصاً، وما تزال الولايات المتحدة والهند والبرازيل، من أكثر الدول تضرراً بالوباء.



وبدأت عدة دول، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والإمارات، عملية التلقيح لمواجهة تفشي وباء (كوفيد- 19).



وكانت المملكة المتحدة، أعلنت، عن تفشي سلسلة جديدة من وباء (كوفيد- 19)، في إنجلترا، لديها قدرة أكبر على الانتشار.



رام الله - دنيا الوطنتخطت حصيلة الوفيات، جراء الإصابة بوباء (كوفيد- 19)، حول العالم حاجز 1.75 مليون حالة.