دولي

وفيات (كورونا) تتخطى عتبة 1.75 مليون حول العالم

وفيات (كورونا) تتخطى عتبة 1.75 مليون حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
تخطت حصيلة الوفيات، جراء الإصابة بوباء (كوفيد- 19)، حول العالم حاجز 1.75 مليون حالة.

وقالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: إن "عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس (كورونا) حول العالم بلغ 1750.057 شخصاً حتى الساعة 03: 50 بتوقيت غرينتش".

وأوضحت الجامعة، أن عدد الإصابات حول العالم بـ (كوفيد- 19)، تخطى 79.8 مليون شخصاً، وما تزال الولايات المتحدة والهند والبرازيل، من أكثر الدول تضرراً بالوباء.

وبدأت عدة دول، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والإمارات، عملية التلقيح لمواجهة تفشي وباء (كوفيد- 19).

وكانت المملكة المتحدة، أعلنت، عن تفشي سلسلة جديدة من وباء (كوفيد- 19)، في إنجلترا، لديها قدرة أكبر على الانتشار.

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