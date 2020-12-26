شؤون فلسطينية

طقس السبت: أجواء صافية وباردة ولا تغيرات على درجات الحرارة

طقس السبت: أجواء صافية وباردة ولا تغيرات على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق وجافا ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد 2020/12/27: يكون الجو صافيا بوجه عام  وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق وجافا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأثنين 2020/12/28: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً فوق المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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