حماس: عدوان الاحتلال الهمجي ضد قطاع غزة لن يكسر إرادة شعبنا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عدوان همجي ضد قطاع غزة.



وأضاف قاسم، في تصريح صحفي، أن عدوان الاحتلال عبر قصفه لقطاع غزة بالطائرات الحربية، تسبب في ترويع المدنيين الآمنين، وأصابت شظايا صواريخه مستشفى أطفال ومركز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة.



وتابع: "هذه الجريمة لن تكسر إرادة شعبنا، بل ستزيدنا إصرارًا على تمسكنا بحقوقنا المشروعة والنضال من أجلها".



وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، سلسلة غارات استهدفت مواقع تابعة للمقاومة، أسفرت عن إصابة شاب وطفلة، وألحقت أضراراً بمستشفى الدرة للأطفال ومركز تأهيل ذوي الإعاقة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.