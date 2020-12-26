شاهد: إصابتان في سلسلة غارات استهدفت مواقع للمقاومة بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، عدة غارات استهدفت مواقع ونقاط تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.





وقصفت الطائرات الحربية، أرضاً زراعية، وموقعاً يتبع للمقاومة بخمسة صواريخ، في حي التفاح شرق مدينة غزة، وذكرت مصادر محلية، أن الغارة أسفرت عن إصابة شاب وطفلة.







وأدت الغارة إلى تضرر مستشفى الدرة للأطفال، ومركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وانقطاع الكهرباء عن المنازل المحيطة بالمكان.







واستهدفت مدفعية الاحتلال وطائراته الحربية نقطة تتبع لحماة الثغور شرق مدينة دير البلح، وأرضاً زراعية شرق مخيم البريج.





بدوره، قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرات حربية أغارت على أهداف تابعة لحركة (حماس)، رداً على إطلاق الصواريخ على عسقلان مساء الجمعة.





