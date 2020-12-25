شاهد: لحظة إطلاق صاروخيْن من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف















رام الله - دنيا الوطننشر اعلام الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، فيديو يوضح لحظة اطلاق صاروخين اثنين من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة.وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن صاروخين اثنين أطلقا من قطاع غزة، تجاه مدينة عسقلان، ولكن القبة الحديدية اعترضتهما.