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حزب الله: احتمال وقوع حرب مع إسرائيل قائم

حزب الله: احتمال وقوع حرب مع إسرائيل قائم
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس التنفيذي في (حزب الله) اللبناني، هاشم صفي الدين: "إن احتمال وقوع حرب مع إسرائيل قائم"، مشيرا إلى أن تل أبيب تبحث عن طريقة أخرى للمواجهة.

وأضاف صفي الدين في حديث لإذاعة (النور) اللبنانية: "الأجواء ليست مهيأة لحرب كبرى إلا أن احتمال حصول حرب مع إسرائيل قائم، وذلك من باب تحمل المسؤولية وليس من باب الرعب ودبّ الذعر في نفوس الناس".

وتابع: "إسرائيل تبحث اليوم عن بدائل في التعاطي مع المقاومة، وعن طريقة أخرى للمواجهة، وفي ذلك دليل على فشلها".

وأردف صفي الدين: "نحن قلنا إننا لن نترك اللبنانيين يجوعون ولا زلنا على هذا الكلام، والخطة التي نعمل عليها ليست وليدة اليوم، وهي تقوم على التعاون والتكافل".

واعتبر أن الأميركي خاب ولم يحقق مبتغاه.. نحن قلنا منذ البداية إن عقوباته لن تجلب الضعف والوهن لحزب الله.

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