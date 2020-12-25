الصحة بغزة: تسجيل 372 إصابة جديدة بـ(كورونا) بالدورة الثانية لليوم الجمعة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 372 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك في الدورة الثانية لليوم الجمعة.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أنه بذلك، فقد وصل العدد الإجمالي للإصابات 792 إصابة، وذلك بعد فحص 2240 عينة، أي بنسبة إصابة 35.5%.