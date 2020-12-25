إيطاليا: أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 19037 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مقارنة مع 18040 إصابة في اليوم السابق، و459 حالة وفاة مقابل 505 وفيات في اليوم السابق.



وجاء في بيان الوزارة اليوم الجمعة: "تم تسجيل 19037 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات منذ بدء الوباء في إيطاليا إلى 2.02 مليون، كما سجلت 459 حالة وفاة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضافت الوزارة أن عدد فحوصات المسحات التي أجريت بلغ 152334 بالمقارنة مع 193777 في اليوم الذي سبقه.



وأصبحت إيطاليا، الدولة الثامنة في العالم التي تجاوزت مليوني حالة إصابة مسجلة رسميا.



وسجلت إيطاليا، كأول دولة غربية أصيبت بالفيروس، 71359 حالة وفاة منذ ظهور تفشي المرض في 21 فبراير، وهي أعلى حصيلة في أوروبا وخامس أعلى معدل في العالم.