دولي

نتنياهو يوجه دعوة للعاهل المغربي لزيارة إسرائيل

نتنياهو يوجه دعوة للعاهل المغربي لزيارة إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن نتنياهو، أجرى اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع العاهل المغربي، الملك محمد السادس، حيث هنأ الطرفان بعضهما على استئناف العلاقات والتوقيع على اتفاقيات التعاون.

وقال مكتب نتيناهو: "خلال الاتصال، تم تحديد الإجراءات والآليات لتطبيق الاتفاقياتن حيث كانت المكالمة دافئة وودية وأجريت باللغة الفرنسية والانجليزي والعربية".

وأشار مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، إلى أن نتنياهو وجه دعوة الى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لزيارة إسرائيل.

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