دولي

كيف وقع انفجار ناشفيل؟.. الشرطة الأمريكية تكشف ما حدث

كيف وقع انفجار ناشفيل؟.. الشرطة الأمريكية تكشف ما حدث
رام الله - دنيا الوطن
كشفت شرطة مدينة ناشفيل الأميركية، التسلسل الزمني للأحداث المتعلقة بالانفجار الكبير الذي وقع في المدينة صباح الجمعة، والذي قالت السلطات إنه كان "متعمدا"، وأدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية جسيمة.

ووفق شرطة ناشفيل، فإنه قبل الساعة السادسة صباحا في يوم عيد الميلاد المجيد، تلقى مركزا للشرطة نداء بوقوع إطلاق نار في المنطقة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وبعدما ‏وصل الضباط وعدد من مركبات الشرطة إلى موقع الحادث، لم يكن هناك أي دليل على إطلاق نار، ولم يجد الضباط إلا عربة سكن متنقلة.

بعدها قام أحد ضباط الشرطة باستدعاء فرقة الكشف عن المتفجرات، عندما لاحظ وجود بعض المقتنيات حول المركبة، تستدعي اتخاذ الحذر.

وعند وصول فرقة ⁦‪خبراء المتفجرات، انفجرت المركبة، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة. وأشارت السلطات إلى أنه لا يزال من غير الواضح حتى الآن، ما إذا كان هناك شخص داخل المركبة أم لا.

وكشفت الشرطة أنه فور وقوع الانفجار، تم إبلاغ الوكالات الأمنية الفدرالية في ولاية تينيسي، التي تتبع ناشفيل لها، وتم فتح تحقيق، لافتة إلى أنه من الممكن أن تستمر التحقيقات لعدة أيام، للوقوف على التفاصيل الكاملة.

وفور وقوع الانفجار، تم نقل 3 أشخاص إلى المستشفيات القريبة وتوسيع الإغلاقات في المنطقة المحيطة، وإحضار المزيد من الكلاب المدربة للكشف عن المتفجرات.

كما تم أيضا استدعاء المزيد من عناصر الأمن لتمشيط المكان، ودعوة سكان المنطقة إلى عدم الاقتراب من موقع الانفجار.

وكانت شرطة ناشفيل قد أوضحت في وقت سابق أن الانفجار كان "متعمدا"، مضيفة عبر تويتر: "الانفجار وقع الساعة 6:30 صباحا وسط المدينة، وهو مرتبط بسيارة. فتحنا تحقيقا بالحادثة مع الشركاء الفدراليين".

وأوضح عمدة المدينة، جون كوبر، أن 20 مبنى على الأقل لحقت به أضرار من جراء الانفجار الذي هز وسط المدينة. وكإجراء احترازي، تم تعطيل خدمة النقل العام.

أخبار ذات صلة

نتنياهو يوجه دعوة للعاهل المغربي لزيارة إسرائيل

نتنياهو يوجه دعوة للعاهل المغربي لزيارة إسرائيل

إيران: 6021 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وتعافي أكثر من 933 ألف شخص

إيران: 6021 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وتعافي أكثر من 933 ألف شخص

الولايات المتحدة تفرض شرطا على القادمين من بريطانيا لدخول أراضيها

الولايات المتحدة تفرض شرطا على القادمين من بريطانيا لدخول أراضيها

شاهد: ثلاث إصابات بإنفجار قوي لسيارة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية

شاهد: ثلاث إصابات بإنفجار قوي لسيارة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية

أردوغان: خلافنا مع إسرائيل بسبب سياستها تجاه الفلسطينيين ولكن علاقاتنا الاستخباراتية معها مستمرة

أردوغان: خلافنا مع إسرائيل بسبب سياستها تجاه الفلسطينيين ولكن علاقاتنا الاستخباراتية معها مستمرة

الهند تعلن توصل علمائها لابتكار لقاح محلي فعال لمكافحة فيروس (كورونا)

الهند تعلن توصل علمائها لابتكار لقاح محلي فعال لمكافحة فيروس (كورونا)

الصحة العالمية تكشف مدى تحور سلالة (كورونا) البريطانية وتأثيره على فعالية اللقاحات

الصحة العالمية تكشف مدى تحور سلالة (كورونا) البريطانية وتأثيره على فعالية اللقاحات

فيروس نيجيريا الجديد يختلف عن السلالة المكتشفة في بريطانيا

فيروس نيجيريا الجديد يختلف عن السلالة المكتشفة في بريطانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

وفاة طفل إثر حادث سير في بيت لحم

وفاة طفل إثر حادث سير في بيت لحم

توضيح من رئيس لجنة الجالية الفلسطينية في الإمارات حول مناشدة نشرت في دنيا الوطن

توضيح من رئيس لجنة الجالية الفلسطينية في الإمارات حول مناشدة نشرت في دنيا الوطن

إصابتان بقنبلتي غاز والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابتان بقنبلتي غاز والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

القدس: العشرات يؤدون صلاة الجمعة ويعتصمون بحي بطن الهوى رفضا لقرارات الاحتلال

القدس: العشرات يؤدون صلاة الجمعة ويعتصمون بحي بطن الهوى رفضا لقرارات الاحتلال

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

شاهد: حماس تتفقد رجال الأمن المطبقين لحظر التجوال غرب مدينة غزة

شاهد: حماس تتفقد رجال الأمن المطبقين لحظر التجوال غرب مدينة غزة

محافظة قلقيلية: وفاة مواطنة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية: وفاة مواطنة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

وفاة شاب إثر حادث سير ذاتي في نابلس

وفاة شاب إثر حادث سير ذاتي في نابلس

منوعات

شاهد: هكذا تحدثت أصالة عن النساء السابقات في حياة طارق العريان

شاهد: هكذا تحدثت أصالة عن النساء السابقات في حياة طارق العريان

عبير صبرى ليسرا بعد إصابتها بـ(كورونا): ألف سلامة عليكى يا أجمل ست بالدنيا

عبير صبرى ليسرا بعد إصابتها بـ(كورونا): ألف سلامة عليكى يا أجمل ست بالدنيا

إلهام شاهين: إيناس الدغيدي مصابة بفيروس (كورونا)

إلهام شاهين: إيناس الدغيدي مصابة بفيروس (كورونا)

أمير كرارة يعلق على شائعة إصابته بـ(كورونا): &#34;بطلوا هرى وخليكوا محترمين&#34;

أمير كرارة يعلق على شائعة إصابته بـ(كورونا): "بطلوا هرى وخليكوا محترمين"

شاهد: طرح كليب &#34;حملونى&#34; لـ محمود الليثى وعبد الباسط حمودة وشيبة

شاهد: طرح كليب "حملونى" لـ محمود الليثى وعبد الباسط حمودة وشيبة

رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو &#34;جريء&#34; ماذا تحدثت خلاله؟

رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو "جريء" ماذا تحدثت خلاله؟

عفاف شعيب: اللي يغسل المواعين ميبقاش رجل

عفاف شعيب: اللي يغسل المواعين ميبقاش رجل

بعد دفاعها عن حلا الترك.. منى السابر ترد على هجوم أروى اليمنية عليها

بعد دفاعها عن حلا الترك.. منى السابر ترد على هجوم أروى اليمنية عليها

إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس (كورونا)

إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس (كورونا)

بسرية تامة.. انطلاق تصوير مسلسل &#34;موسى&#34; في قرية مصرية

بسرية تامة.. انطلاق تصوير مسلسل "موسى" في قرية مصرية

عربي

الأردن يعلن عدم نيته إغلاق مطارات البلاد أمام حركة السفر

الأردن يعلن عدم نيته إغلاق مطارات البلاد أمام حركة السفر

إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية

إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى يونيو 2021

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى يونيو 2021

رسالة عائشة القذافي إلى الجزائر تثير جدلًا واسعًا

رسالة عائشة القذافي إلى الجزائر تثير جدلًا واسعًا