شؤون فلسطينية

وفاة طفل إثر حادث سير في بيت لحم

وفاة طفل إثر حادث سير في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
توفي طفل يبلغ من العمر عامين واصيب والديه وشقيقه مساء اليوم اثر حادث سير وقع بين مركبتين في برية زعترة جنوب شرق بيت لحم.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة انه وصل مساء اليوم بلاغا لغرفة عمليات الشرطة عن وصول 4 اصابات ناتجة عن حادث سير ، حيث اعلن الاطباء عن وفاة طفل يبلغ من العمر عامين في مستشفى بيت جالا الحكومي كما وصفت الاصابات الاخرى بالمتوسطة، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الالكتروني.

واضاف انه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

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