شاهد: إطلاق صاروخيْن من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف والقبة الحديدية تعترضهما

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأنه متابعة للتقارير عن تفعيل صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، فق تم رصد عمليتي إطلاق صواريخ من قطاع غزة، ولكن القبة الحديدية اعترضتهما.





بدوره، أكد أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي، أن صاروخيْن أطلقا، مساء اليوم الجمعة، من قطاع غزة، تجاه مدينة عسقلان، لافتا إلى أن القبة الحديدية اعترضت أحدهما.





من جانبها، قالت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي: "وصلت مستوطِنة من عسقلان مستشفى برزيلاي، لتلقي العلاج، جراء إصابتها بالهلع من إطلاق الصواريخ".

















رام الله - دنيا الوطن