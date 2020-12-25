الخارجية الفلسطينية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بين جاليتنا بأمريكا

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، بتسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 333، واستقرار عدد الإصابات عند 8767 إصابة.





وأوضحت الخارجية في بيانها، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية للمواطن حسام قاسم حسن حمدان، (65 عاما)، يرفع عدد حالات الوفاة إلى 99 حالة، فيما لم تسجل أية اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

رام الله - دنيا الوطن