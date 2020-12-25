شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بين جاليتنا بأمريكا

الخارجية الفلسطينية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بين جاليتنا بأمريكا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، بتسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 333، واستقرار عدد الإصابات عند 8767 إصابة.

وأوضحت الخارجية في بيانها، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية للمواطن حسام قاسم حسن حمدان، (65 عاما)، يرفع عدد حالات الوفاة إلى 99 حالة، فيما لم تسجل أية اصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

أخبار ذات صلة

حماس: توقيع المغرب على تطبيع العلاقات مع الاحتلال خروجاً عن مبادئه الداعمة لفلسطين

حماس: توقيع المغرب على تطبيع العلاقات مع الاحتلال خروجاً عن مبادئه الداعمة لفلسطين

توضيح من رئيس لجنة الجالية الفلسطينية في الإمارات حول مناشدة نشرت في دنيا الوطن

توضيح من رئيس لجنة الجالية الفلسطينية في الإمارات حول مناشدة نشرت في دنيا الوطن

إصابتان بقنبلتي غاز والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابتان بقنبلتي غاز والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الاقتصاد: وسم أمريكا منتجات المستوطنات على أنها إسرائيلية قرصنة لمواردنا وشرعنة للاستيطان

الاقتصاد: وسم أمريكا منتجات المستوطنات على أنها إسرائيلية قرصنة لمواردنا وشرعنة للاستيطان

قُتلت بها مستوطِنة.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل عملية (ريحان) بجنين

قُتلت بها مستوطِنة.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل عملية (ريحان) بجنين

القدس: العشرات يؤدون صلاة الجمعة ويعتصمون بحي بطن الهوى رفضا لقرارات الاحتلال

القدس: العشرات يؤدون صلاة الجمعة ويعتصمون بحي بطن الهوى رفضا لقرارات الاحتلال

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

شاهد: حماس تتفقد رجال الأمن المطبقين لحظر التجوال غرب مدينة غزة

شاهد: حماس تتفقد رجال الأمن المطبقين لحظر التجوال غرب مدينة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

توضيح من رئيس لجنة الجالية الفلسطينية في الإمارات حول مناشدة نشرت في دنيا الوطن

توضيح من رئيس لجنة الجالية الفلسطينية في الإمارات حول مناشدة نشرت في دنيا الوطن

إصابتان بقنبلتي غاز والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابتان بقنبلتي غاز والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

القدس: العشرات يؤدون صلاة الجمعة ويعتصمون بحي بطن الهوى رفضا لقرارات الاحتلال

القدس: العشرات يؤدون صلاة الجمعة ويعتصمون بحي بطن الهوى رفضا لقرارات الاحتلال

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

شاهد: حماس تتفقد رجال الأمن المطبقين لحظر التجوال غرب مدينة غزة

شاهد: حماس تتفقد رجال الأمن المطبقين لحظر التجوال غرب مدينة غزة

وفاة شاب إثر حادث سير ذاتي في نابلس

وفاة شاب إثر حادث سير ذاتي في نابلس

طالع: كيف جاءت الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بقطاع غزة اليوم الجمعة؟

طالع: كيف جاءت الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بقطاع غزة اليوم الجمعة؟

اللجنة الحكومية بغزة تصدر قرارها بشأن النشاط الرياضي

اللجنة الحكومية بغزة تصدر قرارها بشأن النشاط الرياضي

منوعات

عبير صبرى ليسرا بعد إصابتها بـ(كورونا): ألف سلامة عليكى يا أجمل ست بالدنيا

عبير صبرى ليسرا بعد إصابتها بـ(كورونا): ألف سلامة عليكى يا أجمل ست بالدنيا

إلهام شاهين: إيناس الدغيدي مصابة بفيروس (كورونا)

إلهام شاهين: إيناس الدغيدي مصابة بفيروس (كورونا)

أمير كرارة يعلق على شائعة إصابته بـ(كورونا): &#34;بطلوا هرى وخليكوا محترمين&#34;

أمير كرارة يعلق على شائعة إصابته بـ(كورونا): "بطلوا هرى وخليكوا محترمين"

شاهد: طرح كليب &#34;حملونى&#34; لـ محمود الليثى وعبد الباسط حمودة وشيبة

شاهد: طرح كليب "حملونى" لـ محمود الليثى وعبد الباسط حمودة وشيبة

رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو &#34;جريء&#34; ماذا تحدثت خلاله؟

رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو "جريء" ماذا تحدثت خلاله؟

عفاف شعيب: اللي يغسل المواعين ميبقاش رجل

عفاف شعيب: اللي يغسل المواعين ميبقاش رجل

بعد دفاعها عن حلا الترك.. منى السابر ترد على هجوم أروى اليمنية عليها

بعد دفاعها عن حلا الترك.. منى السابر ترد على هجوم أروى اليمنية عليها

إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس (كورونا)

إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس (كورونا)

بسرية تامة.. انطلاق تصوير مسلسل &#34;موسى&#34; في قرية مصرية

بسرية تامة.. انطلاق تصوير مسلسل "موسى" في قرية مصرية

الفنانة المصرية يسرا تصاب بفيروس (كورونا)

الفنانة المصرية يسرا تصاب بفيروس (كورونا)

عربي

الأردن يعلن عدم نيته إغلاق مطارات البلاد أمام حركة السفر

الأردن يعلن عدم نيته إغلاق مطارات البلاد أمام حركة السفر

إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية

إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى يونيو 2021

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى يونيو 2021

رسالة عائشة القذافي إلى الجزائر تثير جدلًا واسعًا

رسالة عائشة القذافي إلى الجزائر تثير جدلًا واسعًا