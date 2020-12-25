عاجل

  • صفارات الإنذار تدوي في عسقلان

  • سماع دوي انفجار في مدينة غزة

دولي

إيران: 6021 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وتعافي أكثر من 933 ألف شخص

إيران: 6021 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وتعافي أكثر من 933 ألف شخص
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 6021 إصابة جديدة و132 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة .

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، في تصريح اليوم الجمعة: "منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 6021 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات في البلاد الى مليون و189 ألفا و203 إصابات مؤكدة".

وأوضحت أنه من بين المصابين الجدد، تم إدخال 906 أشخاص إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولفتت لاري إلى تعافي 933 ألفا و736 شخصا من المصابين بفيروس (كورونا) لغاية الآن.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن 5345 شخصا من المصابين بفيروس (كورونا) ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفتت المتحدثة إلى تسجيل 132 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 54440 حالة وفاة.

واشارت إلى إجراء 7 ملايين و303 آلاف و238 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد.

أخبار ذات صلة

الولايات المتحدة تفرض شرطا على القادمين من بريطانيا لدخول أراضيها

الولايات المتحدة تفرض شرطا على القادمين من بريطانيا لدخول أراضيها

شاهد: ثلاث إصابات بإنفجار قوي لسيارة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية

شاهد: ثلاث إصابات بإنفجار قوي لسيارة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية

أردوغان: خلافنا مع إسرائيل بسبب سياستها تجاه الفلسطينيين ولكن علاقاتنا الاستخباراتية معها مستمرة

أردوغان: خلافنا مع إسرائيل بسبب سياستها تجاه الفلسطينيين ولكن علاقاتنا الاستخباراتية معها مستمرة

الهند تعلن توصل علمائها لابتكار لقاح محلي فعال لمكافحة فيروس (كورونا)

الهند تعلن توصل علمائها لابتكار لقاح محلي فعال لمكافحة فيروس (كورونا)

الصحة العالمية تكشف مدى تحور سلالة (كورونا) البريطانية وتأثيره على فعالية اللقاحات

الصحة العالمية تكشف مدى تحور سلالة (كورونا) البريطانية وتأثيره على فعالية اللقاحات

فيروس نيجيريا الجديد يختلف عن السلالة المكتشفة في بريطانيا

فيروس نيجيريا الجديد يختلف عن السلالة المكتشفة في بريطانيا

تسجيل 3958 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

تسجيل 3958 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل

استطلاع (معاريف): نتنياهو سيحصد 26 مقعدًا وساعر 21

استطلاع (معاريف): نتنياهو سيحصد 26 مقعدًا وساعر 21

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

توضيح من رئيس لجنة الجالية الفلسطينية في الإمارات حول مناشدة نشرت في دنيا الوطن

توضيح من رئيس لجنة الجالية الفلسطينية في الإمارات حول مناشدة نشرت في دنيا الوطن

إصابتان بقنبلتي غاز والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابتان بقنبلتي غاز والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

القدس: العشرات يؤدون صلاة الجمعة ويعتصمون بحي بطن الهوى رفضا لقرارات الاحتلال

القدس: العشرات يؤدون صلاة الجمعة ويعتصمون بحي بطن الهوى رفضا لقرارات الاحتلال

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

شاهد: حماس تتفقد رجال الأمن المطبقين لحظر التجوال غرب مدينة غزة

شاهد: حماس تتفقد رجال الأمن المطبقين لحظر التجوال غرب مدينة غزة

وفاة شاب إثر حادث سير ذاتي في نابلس

وفاة شاب إثر حادث سير ذاتي في نابلس

طالع: كيف جاءت الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بقطاع غزة اليوم الجمعة؟

طالع: كيف جاءت الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بقطاع غزة اليوم الجمعة؟

اللجنة الحكومية بغزة تصدر قرارها بشأن النشاط الرياضي

اللجنة الحكومية بغزة تصدر قرارها بشأن النشاط الرياضي

منوعات

عبير صبرى ليسرا بعد إصابتها بـ(كورونا): ألف سلامة عليكى يا أجمل ست بالدنيا

عبير صبرى ليسرا بعد إصابتها بـ(كورونا): ألف سلامة عليكى يا أجمل ست بالدنيا

إلهام شاهين: إيناس الدغيدي مصابة بفيروس (كورونا)

إلهام شاهين: إيناس الدغيدي مصابة بفيروس (كورونا)

أمير كرارة يعلق على شائعة إصابته بـ(كورونا): &#34;بطلوا هرى وخليكوا محترمين&#34;

أمير كرارة يعلق على شائعة إصابته بـ(كورونا): "بطلوا هرى وخليكوا محترمين"

شاهد: طرح كليب &#34;حملونى&#34; لـ محمود الليثى وعبد الباسط حمودة وشيبة

شاهد: طرح كليب "حملونى" لـ محمود الليثى وعبد الباسط حمودة وشيبة

رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو &#34;جريء&#34; ماذا تحدثت خلاله؟

رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو "جريء" ماذا تحدثت خلاله؟

عفاف شعيب: اللي يغسل المواعين ميبقاش رجل

عفاف شعيب: اللي يغسل المواعين ميبقاش رجل

بعد دفاعها عن حلا الترك.. منى السابر ترد على هجوم أروى اليمنية عليها

بعد دفاعها عن حلا الترك.. منى السابر ترد على هجوم أروى اليمنية عليها

إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس (كورونا)

إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس (كورونا)

بسرية تامة.. انطلاق تصوير مسلسل &#34;موسى&#34; في قرية مصرية

بسرية تامة.. انطلاق تصوير مسلسل "موسى" في قرية مصرية

الفنانة المصرية يسرا تصاب بفيروس (كورونا)

الفنانة المصرية يسرا تصاب بفيروس (كورونا)

عربي

الأردن يعلن عدم نيته إغلاق مطارات البلاد أمام حركة السفر

الأردن يعلن عدم نيته إغلاق مطارات البلاد أمام حركة السفر

إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية

إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى يونيو 2021

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى يونيو 2021

رسالة عائشة القذافي إلى الجزائر تثير جدلًا واسعًا

رسالة عائشة القذافي إلى الجزائر تثير جدلًا واسعًا