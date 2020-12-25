الصحة الأردنية: تسجيل 30 وفاة و1616 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 30 وفاة و1616 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



واكدت الوزارة، أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة وصلت /285,306/، فيما أن عدد الحالات النشطة /25,283/ حالة، واجمالي عدد الوفيات /3711/ حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.