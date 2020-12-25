عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 30 وفاة و1616 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 30 وفاة و1616 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 30 وفاة و1616 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

واكدت الوزارة، أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة وصلت /285,306/، فيما أن عدد الحالات النشطة /25,283/ حالة، واجمالي عدد الوفيات /3711/ حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

أخبار ذات صلة

بعد الهجوم الصاروخي الإسرائيلي.. دمشق تطالب بإجراءات حازمة وفورية لمنع تكراره

بعد الهجوم الصاروخي الإسرائيلي.. دمشق تطالب بإجراءات حازمة وفورية لمنع تكراره

الأردن يعلن عدم نيته إغلاق مطارات البلاد أمام حركة السفر

الأردن يعلن عدم نيته إغلاق مطارات البلاد أمام حركة السفر

التحالف العربي: ارتطام سفينة شحن بلغم وضعه الحوثيون في البحر الأحمر

التحالف العربي: ارتطام سفينة شحن بلغم وضعه الحوثيون في البحر الأحمر

إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية

إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى يونيو 2021

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى يونيو 2021

رسالة عائشة القذافي إلى الجزائر تثير جدلًا واسعًا

رسالة عائشة القذافي إلى الجزائر تثير جدلًا واسعًا

دولة عربية تُسجل أول إصابة بسلالة (كورونا) المتحورة

دولة عربية تُسجل أول إصابة بسلالة (كورونا) المتحورة

عمرو موسى: الجامعة العربية لا تستطيع منع أي دولة من التطبيع مع إسرائيل

عمرو موسى: الجامعة العربية لا تستطيع منع أي دولة من التطبيع مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

توضيح من رئيس لجنة الجالية الفلسطينية في الإمارات حول مناشدة نشرت في دنيا الوطن

توضيح من رئيس لجنة الجالية الفلسطينية في الإمارات حول مناشدة نشرت في دنيا الوطن

إصابتان بقنبلتي غاز والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابتان بقنبلتي غاز والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

القدس: العشرات يؤدون صلاة الجمعة ويعتصمون بحي بطن الهوى رفضا لقرارات الاحتلال

القدس: العشرات يؤدون صلاة الجمعة ويعتصمون بحي بطن الهوى رفضا لقرارات الاحتلال

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

شاهد: حماس تتفقد رجال الأمن المطبقين لحظر التجوال غرب مدينة غزة

شاهد: حماس تتفقد رجال الأمن المطبقين لحظر التجوال غرب مدينة غزة

وفاة شاب إثر حادث سير ذاتي في نابلس

وفاة شاب إثر حادث سير ذاتي في نابلس

طالع: كيف جاءت الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بقطاع غزة اليوم الجمعة؟

طالع: كيف جاءت الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بقطاع غزة اليوم الجمعة؟

اللجنة الحكومية بغزة تصدر قرارها بشأن النشاط الرياضي

اللجنة الحكومية بغزة تصدر قرارها بشأن النشاط الرياضي

منوعات

عبير صبرى ليسرا بعد إصابتها بـ(كورونا): ألف سلامة عليكى يا أجمل ست بالدنيا

عبير صبرى ليسرا بعد إصابتها بـ(كورونا): ألف سلامة عليكى يا أجمل ست بالدنيا

إلهام شاهين: إيناس الدغيدي مصابة بفيروس (كورونا)

إلهام شاهين: إيناس الدغيدي مصابة بفيروس (كورونا)

أمير كرارة يعلق على شائعة إصابته بـ(كورونا): &#34;بطلوا هرى وخليكوا محترمين&#34;

أمير كرارة يعلق على شائعة إصابته بـ(كورونا): "بطلوا هرى وخليكوا محترمين"

شاهد: طرح كليب &#34;حملونى&#34; لـ محمود الليثى وعبد الباسط حمودة وشيبة

شاهد: طرح كليب "حملونى" لـ محمود الليثى وعبد الباسط حمودة وشيبة

رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو &#34;جريء&#34; ماذا تحدثت خلاله؟

رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو "جريء" ماذا تحدثت خلاله؟

عفاف شعيب: اللي يغسل المواعين ميبقاش رجل

عفاف شعيب: اللي يغسل المواعين ميبقاش رجل

بعد دفاعها عن حلا الترك.. منى السابر ترد على هجوم أروى اليمنية عليها

بعد دفاعها عن حلا الترك.. منى السابر ترد على هجوم أروى اليمنية عليها

إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس (كورونا)

إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس (كورونا)

بسرية تامة.. انطلاق تصوير مسلسل &#34;موسى&#34; في قرية مصرية

بسرية تامة.. انطلاق تصوير مسلسل "موسى" في قرية مصرية

الفنانة المصرية يسرا تصاب بفيروس (كورونا)

الفنانة المصرية يسرا تصاب بفيروس (كورونا)

عربي

الأردن يعلن عدم نيته إغلاق مطارات البلاد أمام حركة السفر

الأردن يعلن عدم نيته إغلاق مطارات البلاد أمام حركة السفر

إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية

إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى يونيو 2021

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى يونيو 2021

رسالة عائشة القذافي إلى الجزائر تثير جدلًا واسعًا

رسالة عائشة القذافي إلى الجزائر تثير جدلًا واسعًا