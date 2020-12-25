الأردن يعلن عدم نيته إغلاق مطارات البلاد أمام حركة السفر

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير النقل الأردني، مروان الخيطان: "لا نية أو توجها أو دراسة للحكومة لإغلاق مطارات الأردن أمام حركة السفر".



وأضاف الخيطان، لقناة (المملكة): "إن الوزارة تتابع إجراءات الطيران، وحركة المسافرين والقادمين بشكل مستمر، وتقوم بتقييم الإجراءات المتبعة في المطارات".



وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة هي الجهة المختصة لتقييم الحالة الوبائية في المملكة وخارجها فيما يتعلق بالوضع الوبائي فيها، حيث توصي بأي قرارات تراها مناسبة حسب المعلومات المتوافرة لديها لمجلس الوزراء، لمنع أي انعكاسات سلبية على الوضع الوبائي في الأردن.



وفيما يتعلق بقرار إيقاف رحلات المسافرين مع بريطانيا، أكد الخيطان، أن استمرار تنفيذ القرار يعتمد على المعلومات الموثوقة التي توصي بها لجنة الأوبئة عن تداعيات تحور فيروس (كورونا).



وبين وزير النقل، أن العمل على الإجراءات والبروتوكول الصحي المعلن مسبقا داخل المطارات مستمر، للحفاظ على الوضع الوبائي داخليا.



وكانت اللجنة المشكلة لغايات إعادة تشغيل الرحلات المنتظمة إلى المملكة، قد قررت السماح للمسافرين القادمين للأردن، بمغادرة المطار دون انتظار نتائج فحص (PCR) للكشف عن (كورونا).



وسيجري إبلاغ القادمين بنتائج فحوصاتهم برسائل نصية تصل إلى هواتفهم من خلال المختبر المختص.



وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، علي العايد، قال سابقا إن الحكومة قررت إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة (الترانزيت) القادمة من بريطانيا، اعتبارا من الاثنين 21 ديسمبر 2020 وحتى 3 يناير 2021.



وعلقت الخطوط الجوية الملكية الأردنية رحلاتها الجوية أيضا إلى السعودية تبعا لقرار هيئة تنظيم الطيران السعودية، ولمدة أسبوع بعد تعليق السعودية جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.



كما علقت رحلاتها من مطار الكويت الدولي وإليه بعد إغلاق دولة الكويت منافذها الحدودية الجوية والبحرية والبرية لغاية 1 كانون الثاني/ يناير 2021 المقبل.