شؤون فلسطينية

حماس: توقيع المغرب على تطبيع العلاقات مع الاحتلال خروجاً عن مبادئه الداعمة لفلسطين

حماس: توقيع المغرب على تطبيع العلاقات مع الاحتلال خروجاً عن مبادئه الداعمة لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
جدّد حركة حماس، تحذيرها من خطورة الهرولة نحو التطبيع مع العدو الاسرائيلي، على تاريخ وهُوية الأمَّة وحاضرها ومستقبلها وأمنها القومي، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين، ورفضها المطلق والقاطع لكلّ الاتفاقات المعلنة من بعض الدول العربية على تطبيع علاقاتها مع الاحتلال الاسرائيلي، والتي كان آخرها المملكة المغربية. 

جاء ذلك في بيان أصدرته حركة حماس، نشرته على موقعها الالكتروني، والمتعلق بالبيان المشترك لإعلان تطبيع المغرب علاقته مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت الحركة في بيانها: "لقد تابعنا في حركة حماس ومعنا الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بكلّ استهجان وأسف المشهد المدان والصادم الذي أخرج فيه الإعلان المشترك لتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني برعاية الإدارة الأمريكية بين المملكة المغربية ممثلة برئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية وبين العدو الصهيوني ممثلاً بمستشار الأمن القومي للاحتلال المجرم "مئير بن شبات"، في مشهد محزن مؤلم، أن يقف زعيم حزب إسلامي إلى جانب مجرم حربٍ تلطّخت يداه بدماء الشعب الفلسطيني، وما زالت حكومته المتطرّفة توغل في حربها وعدوانها ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

وأكدت الحركة أن توقيع رئيس الحكومة المغربية، على الاعلان المشترك لتطبيع العلاقات مع الاحتلال، وتأييد الأمانة العامة لحب العدالة والتنمية لهذه الخطوة، يعد خروجاً عن مبادئ الحزب وأدبياته الداعمة والمؤيدة لفلسطين وشعبها المقاوم، وكسراً لموقف التيار الإسلامي المجمع على رفض التطبيع مع الاحتلال.

وقالت الحركة في بيانها: "إنَّ المبادئ لا تتجزأ، وإنَّ المصالح الآنية والمكاسب السياسية لا يمكن أن تكون على حساب قضية الأمَّة الأولى، مع التأكيد أنَّ في الحزب رجالاً صادقين وأمناء مناضلين لا يرضون بهذا الموقف، وسيبقون رافضين للتطبيع مدافعين عن فلسطين، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأضافت: "إنَّنا نؤمن أنَّ تحقيق المصالح للدول الإسلامية لا يمكن القبول أن يكون على حساب قضية الشعب الفلسطيني، فلا يستقيم الادّعاء بالوقوف مع الشعب الفلسطيني مع إقامة علاقات وشراكات مع عدوّ الشعب الفلسطيني، والذي يمعن يوميًا في إجرامه وإرهابه ضد أرضه ومقدساته".

تابعت الحركة بقولها: "إنَّنا ننظر ببالغ الخطورة لتداعيات هذا الإعلان المشؤوم لتطبيع المغرب، الذي يرأس لجنة القدس، التي من أهدافها (حماية القدس من المخططات والمؤامرات الصهيونية وخطط تهويدها)، ونؤمن أنَّ التطبيع مع هذا العدو سيفتح الباب مشرعًا نحو المزيد من تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك، وسيستغله الاحتلال في تكريس نهجه العدواني ضد القدس والمسجد الأقصى المبارك".

ودعت الحركة، حزب العدالة والتنمية إلى مراجعة موقفه من تأييد وتبرير هذا الإعلان المشؤوم لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي، قائلا: "ونربأ بالحزب أن يكون عرّابًا في مسار الهرولة نحو التطبيع والعدوان على شعبنا وقضيته العادلة".

وحيت الحركة، الشعب المغربي الشقيق، بمختلف أحزابه ومنظماته وقواه السياسية والشعبية والإسلامية، الذي أعلن رفضه لإعلان المغرب التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، ونعتزّ بكل مواقفه التاريخية والمشرّفة في الوقوف مع فلسطين وقضيتها العادلة.

أخبار ذات صلة

الخارجية الفلسطينية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بين جاليتنا بأمريكا

الخارجية الفلسطينية: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بين جاليتنا بأمريكا

توضيح من رئيس لجنة الجالية الفلسطينية في الإمارات حول مناشدة نشرت في دنيا الوطن

توضيح من رئيس لجنة الجالية الفلسطينية في الإمارات حول مناشدة نشرت في دنيا الوطن

إصابتان بقنبلتي غاز والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابتان بقنبلتي غاز والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الاقتصاد: وسم أمريكا منتجات المستوطنات على أنها إسرائيلية قرصنة لمواردنا وشرعنة للاستيطان

الاقتصاد: وسم أمريكا منتجات المستوطنات على أنها إسرائيلية قرصنة لمواردنا وشرعنة للاستيطان

قُتلت بها مستوطِنة.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل عملية (ريحان) بجنين

قُتلت بها مستوطِنة.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل عملية (ريحان) بجنين

القدس: العشرات يؤدون صلاة الجمعة ويعتصمون بحي بطن الهوى رفضا لقرارات الاحتلال

القدس: العشرات يؤدون صلاة الجمعة ويعتصمون بحي بطن الهوى رفضا لقرارات الاحتلال

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

شاهد: حماس تتفقد رجال الأمن المطبقين لحظر التجوال غرب مدينة غزة

شاهد: حماس تتفقد رجال الأمن المطبقين لحظر التجوال غرب مدينة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

توضيح من رئيس لجنة الجالية الفلسطينية في الإمارات حول مناشدة نشرت في دنيا الوطن

توضيح من رئيس لجنة الجالية الفلسطينية في الإمارات حول مناشدة نشرت في دنيا الوطن

إصابتان بقنبلتي غاز والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابتان بقنبلتي غاز والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

القدس: العشرات يؤدون صلاة الجمعة ويعتصمون بحي بطن الهوى رفضا لقرارات الاحتلال

القدس: العشرات يؤدون صلاة الجمعة ويعتصمون بحي بطن الهوى رفضا لقرارات الاحتلال

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس

شاهد: حماس تتفقد رجال الأمن المطبقين لحظر التجوال غرب مدينة غزة

شاهد: حماس تتفقد رجال الأمن المطبقين لحظر التجوال غرب مدينة غزة

وفاة شاب إثر حادث سير ذاتي في نابلس

وفاة شاب إثر حادث سير ذاتي في نابلس

طالع: كيف جاءت الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بقطاع غزة اليوم الجمعة؟

طالع: كيف جاءت الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بقطاع غزة اليوم الجمعة؟

اللجنة الحكومية بغزة تصدر قرارها بشأن النشاط الرياضي

اللجنة الحكومية بغزة تصدر قرارها بشأن النشاط الرياضي

منوعات

عبير صبرى ليسرا بعد إصابتها بـ(كورونا): ألف سلامة عليكى يا أجمل ست بالدنيا

عبير صبرى ليسرا بعد إصابتها بـ(كورونا): ألف سلامة عليكى يا أجمل ست بالدنيا

إلهام شاهين: إيناس الدغيدي مصابة بفيروس (كورونا)

إلهام شاهين: إيناس الدغيدي مصابة بفيروس (كورونا)

أمير كرارة يعلق على شائعة إصابته بـ(كورونا): &#34;بطلوا هرى وخليكوا محترمين&#34;

أمير كرارة يعلق على شائعة إصابته بـ(كورونا): "بطلوا هرى وخليكوا محترمين"

شاهد: طرح كليب &#34;حملونى&#34; لـ محمود الليثى وعبد الباسط حمودة وشيبة

شاهد: طرح كليب "حملونى" لـ محمود الليثى وعبد الباسط حمودة وشيبة

رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو &#34;جريء&#34; ماذا تحدثت خلاله؟

رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو "جريء" ماذا تحدثت خلاله؟

عفاف شعيب: اللي يغسل المواعين ميبقاش رجل

عفاف شعيب: اللي يغسل المواعين ميبقاش رجل

بعد دفاعها عن حلا الترك.. منى السابر ترد على هجوم أروى اليمنية عليها

بعد دفاعها عن حلا الترك.. منى السابر ترد على هجوم أروى اليمنية عليها

إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس (كورونا)

إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس (كورونا)

بسرية تامة.. انطلاق تصوير مسلسل &#34;موسى&#34; في قرية مصرية

بسرية تامة.. انطلاق تصوير مسلسل "موسى" في قرية مصرية

الفنانة المصرية يسرا تصاب بفيروس (كورونا)

الفنانة المصرية يسرا تصاب بفيروس (كورونا)

عربي

الأردن يعلن عدم نيته إغلاق مطارات البلاد أمام حركة السفر

الأردن يعلن عدم نيته إغلاق مطارات البلاد أمام حركة السفر

إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية

إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى يونيو 2021

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى يونيو 2021

رسالة عائشة القذافي إلى الجزائر تثير جدلًا واسعًا

رسالة عائشة القذافي إلى الجزائر تثير جدلًا واسعًا