شؤون فلسطينية

توضيح من رئيس لجنة الجالية الفلسطينية في الإمارات حول مناشدة نشرت في دنيا الوطن

توضيح من رئيس لجنة الجالية الفلسطينية في الإمارات حول مناشدة نشرت في دنيا الوطن
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الدكتور مهند خنفر، رئيس لجنة شؤون الجالية الفلسطينية في الإمارات، بياناً بخصوص مناشدة نشرت في "دنيا الوطن"، وعملاً بحق الرد ننشر نص البيان كما وردنا:

الأخوة هيئة تحرير في دنيا الوطن، تحية الوطن والعودة وبعد:

تهديكم لجنة شؤون الجالية تحياتها، وتود لفت نظركم إلى خبر تم نشره في صحيفتكم الموقرة بتاريخ 23/12/2020، تحت عنوان: "مناشدة جديدة من الجالية الفلسطينية بشأن أحد موظفي السفارة"، وبصفتنا كلجنة شؤون الجالية، تعنى بمتابعة شؤون أبناء الجالية والتفاعل معهم، نؤكد لكم أن هذا الخبر عاري عن الصحة تماماً، ولا ندري كيف اعتمدتم خبر كهذا، يقف خلفه شخص له مآرب مشبوهه، ونصب نفسه للحديث باسم الجالية الفلسطينية في الإمارات، والتي يبلغ تعدادها ما يقارب 400 ألف نسمة.

نود أن نلفت نظركم أن الجهة التي تعنى بشؤون الجالية هي لجنة شؤون الجالية الفلسطينية ومرجعيتها دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية ونتمنى عليكم تحري الدقة مستقبلاً قبل نشر أي خبر يخص الجالية الفلسطينية كذلك نرجو منكم نشر هذا التعقيب في صحيفتكم الموقرة.

نود من خلالكم الإعلان لكل أبناء الجالية، بأن اللجنة على استعداد لاستقبال كل الاقتراحات والشكاوى التي تخص أبناء الجالية، من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني للجنة: "[email protected]".

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام

رئيس لجنة شؤون الجالية الفلسطينية
د.مهند خنفر

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شؤون فلسطينية

توضيح من رئيس لجنة الجالية الفلسطينية في الإمارات حول مناشدة نشرت في دنيا الوطن

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