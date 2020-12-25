التحالف العربي: ارتطام سفينة شحن بلغم وضعه الحوثيون في البحر الأحمر

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رام الله - دنيا الوطن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة: "إن لغما بحريا زرعته جماعات الحوثي، ارتطم بسفينة شحن تجارية في جنوب البحر الأحمر".



وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن أضرارا طفيفة أصابت مقدمة السفينة، دون وقوع خسائر بشرية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وشدد التحالف على ارتفاع النشاط المسلح من الجماعة الحوثية، بزراعة الألغام بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.



وتابع: "زراعة الجماعات الحوثية للألغام البحرية، تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية".