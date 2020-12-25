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إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية

إدارة ترامب توافق على بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه للسعودية
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونغرس رسميا بأنها تعتزم بيع 7500 قنبلة دقيقة التوجيه إلى السعودية.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن الصفقة تقدر بـ 478 مليون دولار، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تثير انتقادات المشرعين الذين يعترضون على تسليح الدولة السعودية بسبب ما يصفونه بانتهاكات لحقوق الإنسان، ودورها في حرب اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على عملية البيع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الصفقة تشمل 7500 قنبلة من طراز "Paveway IV" دقيقة التوجيه، والتي بموجب الاتفاق سيتم إنتاجها في السعودية.

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